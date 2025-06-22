В Башкирии 15 детей попали в больницу за первые недели лета

15 детей с серьезными повреждениями поступили в отделение травматологии Республиканской детской клинической больницы за первые три недели лета. Ежегодно с началом самых долгих каникул количество происшествий с участием школьников возрастает. Тут и ушибы во время игр на детских площадках, и травмы, полученные от падений с велосипедов, а еще страшнее — с мотоциклов или другой мототехники. Ситуации разные, и не всегда виноваты в них родители, идущие на поводу у своих чад.

Ребёнок выздоравливает, динамика положительная. Следов от удара металлическим элементом качелей на лице практически не осталось. Всё, что было возможно, хирурги сделали.

Губу зашили, а поврежденные зубы, среди которых один коренной, зафиксировали специальными шинами. Приживётся ли постоянный зуб, будет известно примерно через месяц, говорят врачи. В отделение же челюстно-лицевой хирургии 8-летняя Адель Минибаева попала после игры на детской площадке в саду имени Аксакова.

Качели оборудованы дополнительными страховочными цепями. Но почему-то в тот злополучный день эта мера безопасности не сработала. Сорвавшееся крепление ударило ребёнка прямо в лицо.

На этих фото окровавленное лицо пострадавшей, а на видео — тот самый железный элемент, который сорвался с основания крепления. Повреждённые качели после происшествия демонтировали.

Это не единственный случай с начала лета, когда ребёнок получает травму, катаясь на качелях. Хоть и следят контролирующие органы за безопасностью детских площадок, без происшествий не обходится. Мониторингом состояния игровых зон во дворах не первый год занимаются и в общественной палате республики.

Фото №1 - В Башкирии 15 детей попали в больницу за первые недели лета

Дети по большей части предоставлены самим себе. Именно поэтому во время летних каникул количество ушибов и травм резко возрастает.

Ни к чему хорошему игры на воде не привели. Второй нырок на мелководье для юноши оказался печальным — перелом шейных позвонков. Такие случаи, говорят врачи, не редкость, но в последнее время еще больше стало травм, полученных при падениях детей с мототехники.

Ответственность за безопасность детей в первую очередь несёт родитель. Тем более если сам купил потенциально опасную технику несовершеннолетнему сыну или дочери. Но бывают ситуации, когда от родителей не зависит безопасность ребёнка, как в случае с Аделей Минибаевой. На этой неделе её выписали из больницы. Девочке предстоит долгая реабилитация под наблюдением стоматолога.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии