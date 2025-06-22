В Башкирии 15 детей попали в больницу за первые недели лета

15 детей с серьезными повреждениями поступили в отделение травматологии Республиканской детской клинической больницы за первые три недели лета. Ежегодно с началом самых долгих каникул количество происшествий с участием школьников возрастает. Тут и ушибы во время игр на детских площадках, и травмы, полученные от падений с велосипедов, а еще страшнее — с мотоциклов или другой мототехники. Ситуации разные, и не всегда виноваты в них родители, идущие на поводу у своих чад.

Ребёнок выздоравливает, динамика положительная. Следов от удара металлическим элементом качелей на лице практически не осталось. Всё, что было возможно, хирурги сделали.

Губу зашили, а поврежденные зубы, среди которых один коренной, зафиксировали специальными шинами. Приживётся ли постоянный зуб, будет известно примерно через месяц, говорят врачи. В отделение же челюстно-лицевой хирургии 8-летняя Адель Минибаева попала после игры на детской площадке в саду имени Аксакова.

Качели оборудованы дополнительными страховочными цепями. Но почему-то в тот злополучный день эта мера безопасности не сработала. Сорвавшееся крепление ударило ребёнка прямо в лицо.

На этих фото окровавленное лицо пострадавшей, а на видео — тот самый железный элемент, который сорвался с основания крепления. Повреждённые качели после происшествия демонтировали.

Это не единственный случай с начала лета, когда ребёнок получает травму, катаясь на качелях. Хоть и следят контролирующие органы за безопасностью детских площадок, без происшествий не обходится. Мониторингом состояния игровых зон во дворах не первый год занимаются и в общественной палате республики.

Дети по большей части предоставлены самим себе. Именно поэтому во время летних каникул количество ушибов и травм резко возрастает.

Ни к чему хорошему игры на воде не привели. Второй нырок на мелководье для юноши оказался печальным — перелом шейных позвонков. Такие случаи, говорят врачи, не редкость, но в последнее время еще больше стало травм, полученных при падениях детей с мототехники.