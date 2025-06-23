В Уфе прошёл региональный этап фестиваля сбережений и инвестиций

Самые финансово грамотные семьи Башкортостана приехали в столицу республики. В Уфе прошел региональный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. За звание лучшей боролись 29 семей. Это победители муниципального этапа.

Всего же в районах и городах республики в конкурсе участвовали более 200 семей, а это порядка 600 человек. Победитель регионального этапа будет представлять Башкортостан на всероссийском уровне. Основная же задача всероссийского фестиваля – повышение уровня финансовой грамотности населения, особенно в вопросах семейного бюджета и защиты от финансовых потерь.