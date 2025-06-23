В Уфе проводили на СВО двух членов Молодёжной общественной палаты

В Уфе депутаты Государственного Собрания Башкортостана проводили двух членов молодежного парламента на специальную военную операцию. Ребята уже успели проявить себя в патриотической работе.
Арсений Мангутов – автор проекта «Безопасная республика». Арсен Хабибуллин является организатором патриотических акций и общественным деятелем. Оба юноши учатся в Башкирском кооперативном техникуме. Участники мероприятия пожелали бойцам скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. В ответ молодежь поблагодарила руководителей за поддержку и обеспечение комплектами военной одежды.