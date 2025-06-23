В Уфе проводили на СВО двух членов Молодёжной общественной палаты

Сегодня же у нас в рамках парламента, в стенах парламента как раз прошло заслушивание отчета о деятельности проекта «Безопасная республика», который ведет Арсений. Очень высокую оценку получил этот проект от всех коллег, которые были приглашены. Все активно готовы поддерживать этот проект. Я уверен, что под крылом уже Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан этот проект будет и дальше развиваться. А наши ребята вернутся живыми, здоровыми и с победой.

Айбулат Хажин, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан