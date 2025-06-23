В Уфе проводили на СВО двух членов Молодёжной общественной палаты

В Уфе депутаты Государственного Собрания Башкортостана проводили двух членов молодежного парламента на специальную военную операцию. Ребята уже успели проявить себя в патриотической работе.

Арсений Мангутов – автор проекта «Безопасная республика». Арсен Хабибуллин является организатором патриотических акций и общественным деятелем. Оба юноши учатся в Башкирском кооперативном техникуме. Участники мероприятия пожелали бойцам скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. В ответ молодежь поблагодарила руководителей за поддержку и обеспечение комплектами военной одежды.

Сейчас принял решение поехать в зону специальной военной операции, так как я уже там был и спецоперация у нас не заканчивается. Мои друзья, товарищи до сих пор там, и я считаю, что решение правильное.

Арсений Мангутов, автор проекта «Безопасная республика»

Сегодня же у нас в рамках парламента, в стенах парламента как раз прошло заслушивание отчета о деятельности проекта «Безопасная республика», который ведет Арсений. Очень высокую оценку получил этот проект от всех коллег, которые были приглашены. Все активно готовы поддерживать этот проект. Я уверен, что под крылом уже Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан этот проект будет и дальше развиваться. А наши ребята вернутся живыми, здоровыми и с победой.

Айбулат Хажин, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан
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