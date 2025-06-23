В Башкирии родились Дзерасса и Оятулло

Так, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Дзерасса, Афрузабегим, Юльгиза, Нурзида и Арифа. Что касается имен для мальчиков, то реже всего называли Гулмамад, Абдурахман, Игнат, Оятулло и Данте.