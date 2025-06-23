В Башкирии родились Дзерасса и Оятулло

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС Башкирии вновь поделился самыми редкими и популярными именами малышей, которые появились на свет с 1 января по 22 июня 2025 года.
Так, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Дзерасса, Афрузабегим, Юльгиза, Нурзида и Арифа. Что касается имен для мальчиков, то реже всего называли Гулмамад, Абдурахман, Игнат, Оятулло и Данте.
Среди популярных женских имен — Амина (188 заявок), Амелия (184), Эмилия (172), Ева (170) и София (167). Среди мальчиков наиболее популярными именами являются Амир (242), Эмир (184), Марк (168), Тимур (166) и Мирон (163).