«Между нами»: итоги работы Башкирии на ПМЭФ

В рамках программы «Между нами» на телеканале БСТ Руслан Шарафутдинов, наш коллега-журналист, представляет свой взгляд на события, произошедшие в республике за минувшие семь дней.

Неделя была богата на события, главным из которых стал Петербургский международный экономический форум, на котором были представлены не только крупнейшие федеральные экономические игроки, но и регионы.

Вокруг стенда Башкирии встречи, переговоры, презентации шли сплошным потоком. Было подписано более 30 соглашений на общую сумму почти 100 млрд рублей.