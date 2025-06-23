В Башкирии 1,5-годовалый мальчик погиб после падения из окна

Еще один случай произошел в Стерлитамаке. 7-лемилетняя девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна второго этажа. Ее доставили в городскую больницу №1 с переломами и ушибами. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.