В Башкирии 1,5-годовалый мальчик погиб после падения из окна

В Башкирии за прошедшие выходные произошло сразу два несчастных случая с детьми, связанных с падением из окон. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
В Нефтекамске 1,5-годовалый мальчик выпал из окна с четвертого этажа. С множественными травмами его экстренно госпитализировали. К сожалению, спасти малыша не удалось.
Еще один случай произошел в Стерлитамаке. 7-лемилетняя девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна второго этажа. Ее доставили в городскую больницу №1 с переломами и ушибами. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.