В Уфе трое вымогателей получили 33 года тюремного заключения

В Уфе осудили троих вымогателей в возрасте 67, 36 и 31 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Установлено, что с мая 2017 года по ноябрь 2021 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, под предлогом мнимых долговых обязательств у предпринимателя перед одним из обвиняемых, угрожая, в том числе распространением порочащих сведений, применяя насилие, требовали свыше 5,3 млн рублей.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший отдал мужчинам около 4,5 млн рублей. Аналогичным способом подсудимые в течение трех лет совершили вымогательство 3,3 млн рублей у другого человека.

Несмотря на предъявленные обвинения, свою вину злоумышленники не признали. Ленинский районный суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 13 лет, а также штраф в размере 500 тысяч рублей одному из подсудимых. Двое других получили по 10 лет лишения свободы и штраф в 150 тысяч рублей каждый. Приговор еще не вступил в силу.