В Башкирии спасатели нашли в лесу заблудившуюся семейную пару

Накануне семейная пара из села Белое Озеро Гафурийского района отправилась на «тихую охоту» в сторону села Красноусольский. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Во время прогулки они решили разделиться, но вскоре потеряли друг друга из виду. Мужчина начал поиски своей супруги и смог её отыскать. Однако выбраться из леса вместе им не удалось: они потеряли ориентиры и заблудились.

Спасатели прибыли на место происшествия уже в темное время суток. Поисковые мероприятия продолжались несколько часов и ближе к утру супругов нашли.

Все это время пара оставалась на одном месте. Благодаря этому операция завершилась успешно. Медицинская помощь им не потребовалась.