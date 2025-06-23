В Башкирии спасатели нашли в лесу заблудившуюся семейную пару

Накануне семейная пара из села Белое Озеро Гафурийского района отправилась на «тихую охоту» в сторону села Красноусольский. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.
Во время прогулки они решили разделиться, но вскоре потеряли друг друга из виду. Мужчина начал поиски своей супруги и смог её отыскать. Однако выбраться из леса вместе им не удалось: они потеряли ориентиры и заблудились.
Спасатели прибыли на место происшествия уже в темное время суток. Поисковые мероприятия продолжались несколько часов и ближе к утру супругов нашли.
Все это время пара оставалась на одном месте. Благодаря этому операция завершилась успешно. Медицинская помощь им не потребовалась.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.