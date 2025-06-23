Радий Хабиров оценил итоги ПМЭФ-2025 для Башкирии

Глава Башкортостана на оперативном совещании оценил итоги работы делегации республики на Петербургском международном экономическом форуме. Радий Хабиров подчеркнул, что регион уже второй год удерживает третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Подписано более 30 соглашений на 100 миллиардов рублей.
По ряду показателей республика заняла лидирующие позиции – третьи строчки в пилотном рейтинге «дронофикации» субъектов России, а также по уровню развития рынка газомоторного топлива. В прошлом году в Башкортостане открылось более 20 газозаправок, по этому показателю республика стала абсолютным рекордсменом среди других регионов.
Также на встрече обсудили вопросы, связанные с обновлением почтовых отделений в регионе. В честь 30-летия со дня образования службы Радий Хабиров вручил работникам почтовой связи государственные награды.
В медицинской сфере министр здравоохранения Айрат Рахматуллин анонсировал, что на этой неделе поезда здоровья посетят семь муниципалитетов: Архангельский, Дуванский, Дюртюлинский, Буздякский, Бакалинский, Стерлитамакский и Бурзянский районы. А министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин объявил об итогах всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами стали 57 школьников из Башкортостана.