Радий Хабиров оценил итоги ПМЭФ-2025 для Башкирии

Глава Башкортостана на оперативном совещании оценил итоги работы делегации республики на Петербургском международном экономическом форуме. Радий Хабиров подчеркнул, что регион уже второй год удерживает третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Подписано более 30 соглашений на 100 миллиардов рублей.

По ряду показателей республика заняла лидирующие позиции – третьи строчки в пилотном рейтинге «дронофикации» субъектов России, а также по уровню развития рынка газомоторного топлива. В прошлом году в Башкортостане открылось более 20 газозаправок, по этому показателю республика стала абсолютным рекордсменом среди других регионов.

Это действительно самое важное экономическое событие года. У нас было очень много встреч. К нашей управленческой команде все относятся с большим уважением. Для участия в форуме провели огромную работу. Поздравляю всех с достигнутыми успехами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на встрече обсудили вопросы, связанные с обновлением почтовых отделений в регионе. В честь 30-летия со дня образования службы Радий Хабиров вручил работникам почтовой связи государственные награды.