В Башкирии в 2025 году проведут капремонт крыш в 271 жилом доме

В Башкортостане в этом году по программе капитального ремонта приведут в порядок крыши более 200 многоквартирных домов. Речь идёт в первую очередь о жилых зданиях с высокой изношенностью кровли.

Девятиэтажный дом по адресу Пекинская, 33/1 в Уфе построили ещё в 1987-м. За последние годы в рамках республиканской программы капремонта здесь поменяли трубы водоснабжения и водоотведения. Пришло время решать другой, не менее болезненный для жилого здания вопрос.

К работам подрядчик приступил пару недель назад. Первым делом строители разобрали старую крышу, вплоть до плит покрытия, после чего выполнили заделку деформационных швов и оклейку. Уже потом сделали керамзитом разуклонку, постелили пенопласт и крафт-бумагу.

Кровля – как многослойный пирог с богатой начинкой, учитывая дороговизну стройматериалов. Устройство первого слоя гидроизоляции завершено. Если погода позволит, через неделю объект сдадут. Дожди – это главный сдерживающий фактор при выполнении кровельных работ.

Капитальный ремонт кровли – это один из самых востребованных видов работ, говорит представитель фонда. Ведь от целостности крыши зависит не только комфорт жильцов, проживающих на самых верхних этажах, но и в целом состояние многоквартирного дома.