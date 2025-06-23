В Салавате сиротам вручили ключи от новых квартир

В Салавате активно решают проблему жилья для сирот. На эти цели в 2025 году город получил субсидию в 47,5 млн рублей. Плановый показатель – 13 квартир. Реальность превзошла ожидания: приобрели 22.

Всего же в списках на получение жилья 171 человек – это подростки и молодежь от 14 лет и старше. Местная администрация продолжает работу: после ранее предоставленных 11 квартир состоялось вручение ключей еще четверым ребятам. Каждая такая передача ключей – это новый дом и новая жизнь для тех, кто в этом особенно нуждается.