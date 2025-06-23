В Башкирии пройдет 7-й футбольный фестиваль «Олотау йыйыны»

3 июля в деревне Кутуево Учалинского района стартует 7-й футбольный фестиваль «Олотау йыйыны». Теперь мероприятие носит статус международного, потому как в этот раз в фестивале примут участие гости из Казахстана и Беларуси.

Всего за призовые места будут бороться 60 команд – это 48 мужских и 12 женских коллективов. В Уфе прошла жеребьевка фестиваля.

Всего участники фестиваля сыграют 124 матча. Турнир будет проводиться в два этапа – групповой и финальный. Триумфаторы 7-го фестиваля «Олотау йыйыны» получат денежный приз, лошадь башкирской породы и эксклюзивный переходящий кубок.