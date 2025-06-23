Итоги ПМЭФ и обновление почты: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Более 400 сельских почтовых отделений в Башкортостане необходимо отремонтировать и включить в федеральную программу модернизации таких объектов. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства под руководством Радия Хабирова. На встрече обсудили итоги Петербургского международного экономического форума, а также успехи школьников из нашей республики на Всероссийской олимпиаде.

Более 30 соглашений на 100 миллиардов рублей. Именно такого результата представители делегации Башкортостана достигли на Петербургском международном экономическом форуме. Регион уже второй год удерживает третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По ряду показателей Башкортостан занял лидирующие позиции – третьи строчки в пилотном рейтинге «дронофикации» субъектов России, а также по уровню развития рынка газомоторного топлива.

Это действительно, очень важно событие федерального масштаба. Я хочу, сказать, что мы там работали, и было очень много встреч. К нам с таким большим уважением относятся к нашей республике, к достижениям в республике, в целом к управленческой команде. Вы сами видите, в рейтингах достаточно хорошо представлены. Поэтому я поздравляю всех с этим, это достижение всей управленческой команды. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более 400 сельских почтовых отделений региона нуждаются в ремонте и включении в федеральную программу модернизации. В Башкортостане она действует уже три года. В более чем 70 объектах сделали капремонт, закупили оборудование. Представители управления федеральной почтовой связи обратились с вопросом по предоставлению налоговых льгот, чтобы и дальше продолжать обновление. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос.

Это очень важно, для села важно, конечно же. По сути это один из главных социальных объектов на селе, получается. Поэтому сейчас там надо навести порядок большой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По случаю 30-летия регионального Управления федеральной почтовой службы Радий Хабиров вручил лучшим сотрудникам государственные награды. Почетную грамоту получила почтальон из Гафурийского района Зиля Романова. К слову, она в этом году стала победителем всероссийского конкурса «Земский почтальон».

57 школьников из Башкортостана стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады. Это наилучший результат за весь период участия детей в интеллектуальных турнирах. В том числе и на соревнованиях по беспилотникам, связанных с программированием БПЛА и их пилотированию. Это стало возможным благодаря предоставлению одаренным подросткам площадки в межвузовском кампусе. Впереди их ждут большие перспективы. А ещё им положена дополнительная финансовая поддержка.

Стоит отметить, что с 2018 года в Башкортостане по инициативе главы республики отличившимся на Всероссийских олимпиадах вручают премии. В 2024-м суммы увеличили вдвое – до 300 тысяч рублей – победителям и их наставникам. До 150 тысяч – призерам и педагогам.