Съёмочная бригада телеканала БСТ побывала в расположении мобилизованных из Башкортостана в Донецкой Народной Республике и познакомилась с одним из музеев, расположенным глубоко под землей.
Кременная, Ясиноватая, Авдеевка, Тоненькое, Новосёловка Первая и, наконец, Селидово. Откуда только не выбили врага наши мобилизованные.
Музей натовской трофейной техники. Шведский противотанковый гранатомёт, дроны, войсковые билеты боевиков ВСУ, рации, купюры, монеты, шевроны и даже литература. Холодное оружие из Италии, казацкие шашки, немецкий костыль – трость.
В местном музее 428-го мотострелкового штурмового полка также представлена военная форма противника, для того чтобы новобранцы понимали, как он выглядит. Отличительная особенность в том, что здесь совершенно другой пиксель, а также повязки у противника синие и жёлтые, а наши повязки белые и красные.
Есть также зал, посвящённый воинской славе бойцов нашей Родины. Действующие военнослужащие принесли и повесили на стены портреты своих прадедов, также воевавших против нацизма.
«Уральские медведи», «Самурайский батальон», 428-й мотострелковый полк – названий подразделений, где служат выходцы из Башкортостана, много. Но цель одна – достичь долгожданной победы.