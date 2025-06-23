Бойцы СВО показали журналистам из Уфы подземный музей на передовой

Съёмочная бригада телеканала БСТ побывала в расположении мобилизованных из Башкортостана в Донецкой Народной Республике и познакомилась с одним из музеев, расположенным глубоко под землей.

Кременная, Ясиноватая, Авдеевка, Тоненькое, Новосёловка Первая и, наконец, Селидово. Откуда только не выбили врага наши мобилизованные.

Воевали против очень многих различных национальных формирований, также воевали против азовцев, так скажем, легендарных вэсэушников, против 93-ей штурмовой бригады. Ни шагу, как говорится, назад. Никого не пропустили, все задачи выполняли. позывной «Башка»

Музей натовской трофейной техники. Шведский противотанковый гранатомёт, дроны, войсковые билеты боевиков ВСУ, рации, купюры, монеты, шевроны и даже литература. Холодное оружие из Италии, казацкие шашки, немецкий костыль – трость.

В местном музее 428-го мотострелкового штурмового полка также представлена военная форма противника, для того чтобы новобранцы понимали, как он выглядит. Отличительная особенность в том, что здесь совершенно другой пиксель, а также повязки у противника синие и жёлтые, а наши повязки белые и красные.

Трофеи достаются и будут доставаться в ходе выполнения боевых задач. Враг нас боится. Он бежит. Всё поставленные задачи верховного главнокомандующего по денацификации и демилитаризации Украины мы выполним точно и в срок. позывной «Башка»

Есть также зал, посвящённый воинской славе бойцов нашей Родины. Действующие военнослужащие принесли и повесили на стены портреты своих прадедов, также воевавших против нацизма.

Так как у нас в полку большинство башкир, поэтому у нас на флаге изображен наш национальный инструмент – курай. позывной «Шамсик»