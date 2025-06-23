Депутаты Башкирии предлагают разрешить работу тренером после первого курса

В республике предложили разрешить студентам работать тренерами после первого курса. Госсобрание Башкортостана предлагает внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Новый законопроект поможет уменьшить дефицит тренеров и преподавателей в спортивных школах. На сегодняшний день к работе допускают студентов профильных специальностей вузов после двух лет обучения.