Депутаты Башкирии предлагают разрешить работу тренером после первого курса

В республике предложили разрешить студентам работать тренерами после первого курса. Госсобрание Башкортостана предлагает внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Новый законопроект поможет уменьшить дефицит тренеров и преподавателей в спортивных школах. На сегодняшний день к работе допускают студентов профильных специальностей вузов после двух лет обучения.
Сейчас в регионе успешно действуют программы «Сельский тренер» и «Городской тренер». Новый законопроект также должен помочь обеспечить спортшколы профессиональными кадрами. 24 июня республиканский парламент рассмотрит проект федерального закона и примет решение о его внесении в Государственную думу.