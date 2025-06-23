Спортсмены из Башкирии отличились на кубке России по лёгкой атлетике

В Жуковском завершился кубок
России по лёгкой атлетике. В последний день соревнований отличились спортсмены
из Башкортостана.
Одним из ярких событий состязаний стало выступление в дисциплине стипль-чез у мужчин. Эдуард Батыршин, представляющий республику, продемонстрировал настрой и вырвал первое место на последних метрах дистанции у более опытного Максима Якушева из Свердловской области.
Матвей Тычинкин продолжает традицию бирских «кузнечиков» и завоевывает серебряную медаль в прыжках в высоту. Первым стал также уроженец Бирска Данил Лысенко, выступающий за Москву.