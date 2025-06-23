Спортсмены из Башкирии отличились на кубке России по лёгкой атлетике

В Жуковском завершился кубок России по лёгкой атлетике. В последний день соревнований отличились спортсмены из Башкортостана.



Одним из ярких событий состязаний стало выступление в дисциплине стипль-чез у мужчин. Эдуард Батыршин, представляющий республику, продемонстрировал настрой и вырвал первое место на последних метрах дистанции у более опытного Максима Якушева из Свердловской области.