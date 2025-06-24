В Уфе открылась конференция, посвященная многофазным системам

«Многофазные системы: модели, эксперимент, приложения». В Уфе открылась IX Российская конференция молодых ученых. Она посвящена 85-летнему юбилею выдающегося российского ученого Роберта Нигматулина – эксперта с мировым именем в области механики многофазных сред.

Встречи будут проходить в Институте механики имени Мавлютова УФИЦ РАН с 23 по 28 июня. Основная цель – представить новые теоретические и экспериментальные результаты в механике многофазных сред. В рамках мероприятия запланированы лекции ведущих ученых России.