В Башкирии раскрыли убийство, произошедшее 26 лет назад

Правоохранители Башкирии раскрыли убийство 26-летней давности. Об этом сообщили в МВД.
В июне 1999 года в Туймазах мужчина пришёл к знакомому требовать возвращения долга – бутылку водки. Встреча быстро превратилась в ссору, во время которой мужчина ударил оппонента молотком. Убедившись, что отключил товарища, убийца ударил его ножом в шею. После этого мужчина похитил у знакомого телевизор, утюг и чайник. Все украденное он продал, а после переехал в Калининградскую область, где вёл жизнь обычного семьянина.
Однако в 2024 году правоохранители выявили соответствие между отпечатками пальцев, найденными на месте убийства, и отпечатками только осужденного жителя Калининградской области. Задержанного доставили в Уфу для дальнейшего расследования.
Фото: МВД по РБ.