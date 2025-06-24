В Башкирии раскрыли убийство, произошедшее 26 лет назад

В июне 1999 года в Туймазах мужчина пришёл к знакомому требовать возвращения долга – бутылку водки. Встреча быстро превратилась в ссору, во время которой мужчина ударил оппонента молотком. Убедившись, что отключил товарища, убийца ударил его ножом в шею. После этого мужчина похитил у знакомого телевизор, утюг и чайник. Все украденное он продал, а после переехал в Калининградскую область, где вёл жизнь обычного семьянина.