В заповеднике Башкирии заметили редкую водяную полевку

В государственном заповеднике «Шульган-Таш» сотрудники заметили необычную гостью — водяную полевку, которую также называют кутора. В переводе из греческого это означает «необычная мышь», сообщили в соцсетях заповедника.

Водяная землеройка похожа на мышь, муравьеда и крота. Ее длина составляет около 10 см, умеет плавать, нырять, и способна находиться под водой до 20 секунд. Интересно, что во время ныряния уши кутора защищены специальными клапанами, которые не позволяют воде попадать внутрь.

Кутора отлично приспособлена как к воде, так и к суше. В её рацион входит множество мелких грызунов. Зверек может охотиться на беспозвоночных рыб и не отказывается от вкусных лягушек.

У водяной полевки есть особенность — ее слюнные железы производят парализующее вещество, благодаря которому добыча может оставаться живой, но бездвижной в течение нескольких дней. Отмечается, что кутора селиться лишь в экологически чистых местах.