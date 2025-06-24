В Уфе возбуждено уголовное дело по факту драки между несовершеннолетними

В Уфе 14 марта между двумя 15-летними подростками на улице Октябрьской Революции вспыхнула ссора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В результате один из несовершеннолетних ударил по голове своего оппонента из-за конфликта, возникшего ранее в социальной сети. Очевидцами стала группа ребят.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас проводится дополнительная экспертиза для оценки степени причиненного вреда.
Прокурор Кировского района взял расследование под личный контроль. Также ведомство обратилась к учреждениям, занимающимся профилактикой правонарушений среди молодежи, с требованием обратить внимание на недопустимость просчетов в своей работе.