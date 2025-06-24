В Уфе возбуждено уголовное дело по факту драки между несовершеннолетними

В Уфе 14 марта между двумя 15-летними подростками на улице Октябрьской Революции вспыхнула ссора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В результате один из несовершеннолетних ударил по голове своего оппонента из-за конфликта, возникшего ранее в социальной сети. Очевидцами стала группа ребят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас проводится дополнительная экспертиза для оценки степени причиненного вреда.