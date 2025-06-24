В Башкирии впервые выпускник набрал 300 балов на ЕГЭ

Впервые в истории республики. Выпускник уфимского лицея стал 300-балльником по ЕГЭ. Талантливого, усердного юношу поздравил в своих социальных сетях Радий Хабиров. 11-классник столичного лицея № 153 Алексей Лобов получил максимальный балл сразу по трем предметам – физике, информатике и профильной математике. И еще 94 балла на экзамене по русскому.