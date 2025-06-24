В Правительстве Башкирии обсудили развитие туристической сферы

За последние два года для развития туристической сферы в республике направлено более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики в ходе совещания с главами муниципалитетов. К началу сезона подготовлено 59 официально утверждённых маршрутов, в том числе и адаптированных к летним условиям.