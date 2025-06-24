Участники проекта «Герои Башкортостана» проходят этап очного собеседования

Полторы сотни полуфиналистов проекта «Герои Башкортостана» проходят очное собеседование, лишь половина из них отберется в следующий этап. Он начнется 28 июня. О тех, кто готов служить Родине, – в нашем сюжете.

Кадровый офицер, он с первых дней спецоперации готовился вступить в ряды участников. Но из-за здоровья отправиться на передовую получилось не сразу. Ринат Фазылов передвигался на костылях, поэтому во время мобилизации его отправили на дополнительный медосмотр.

Не отказался от своих принципов до последнего. На СВО Ринату Фазылову пришлось возглавить созданный экстренно сборный взвод, он должен был усилить позиции. Оставался до последнего, но из-за ранения комиссовали – правая рука сейчас работает неполноценно. Однако есть силы продолжить для создания мирной жизни, поэтому Ринат Фазылов и стал участником проекта «Герои Башкортостана».

Готов бороться и Тимур Кусербаев. До СВО работал в рядах МЧС, потом отправился на спецоперацию. Вернулся. Сейчас инвалид второй группы. Но это лишь номинально, твердит сам боец.

Более тысячи человек подавали заявку на участие в программе «Герои Башкортостана», из них в полуфинал прошли 150 человек. Они проходят очное собеседование.