В Башкирии женщина жестоко убила супруга, подругу и сына

58-летняя жительница Башкирии оказалась на скамье подсудимых за жестокое убийство супруга, подруги и собственного сына. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемая распивала алкогольные напитки со своей подругой в деревне Танайка Благовещенского района. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина нанесла не менее пяти ударов топором в жизненно важные органы хозяйки жилища. После этого она подожгла одеяло на диване и скрылась с места происшествия. Соседи, заметив дым, потушили пожар и нашли тело погибшей.
В ноябре прошлого года в своём доме в деревне Седяш женщина снова оказалась в центре трагических событий. Из-за бытовых разногласий она нанесла своему 40-летнему сыну три удара по голове неустановленным твердым предметом, а затем облила его бензином и подожгла.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили останки мужчины. По словам женщины, она толкнула сына, и он ударился головой о тумбочку, что и стало причиной его смерти. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что удары были нанесены намеренно.
Кроме того, в 1995 году женщина уже была осуждена на 3 года лишения свободы за убийство своего супруга.
Уголовное дело направлено в Верховный суд региона для дальнейшего разбирательства.