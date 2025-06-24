В Башкирии женщина жестоко убила супруга, подругу и сына

По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемая распивала алкогольные напитки со своей подругой в деревне Танайка Благовещенского района. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина нанесла не менее пяти ударов топором в жизненно важные органы хозяйки жилища. После этого она подожгла одеяло на диване и скрылась с места происшествия. Соседи, заметив дым, потушили пожар и нашли тело погибшей.