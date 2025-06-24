В природном парке Башкирии туристы приютили потерявшуюся собаку

В природном парке «Мурадымовском ущелье» ищут хозяина йоркширского терьера. 21 июня туристы заметили собаку, которая выбралась на берег и неустанно бегала в поисках своего хозяина.

На данный момент заявок о пропаже терьера не поступало, поэтому туристы решили взять ее с собой и помочь найти владельцев.

В ветеринарной клинике сказали, что у собаки шок. Возраст 3 года, девочка. Звонить по номеру 8-986-97-21-854, спросить Изабеллу. представители природного парка

Кроме того, представители природного парка напомнили, что нахождение домашних животных на их территории запрещено. В случае нарушения предусмотрены штрафы.