Врачи Башкирии спасли жизнь мужчин с редким аутоиммунным заболеванием

Врачи Башкирии помогли пациенту, иммунитет которого начал атаковать собственную нервную систему. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматулилин.
61-летний мужчина был на вахте в селе Большеустьикинское. Со временем он начал ощущать слабость, у него появилась температура, онемение и боль в левой руке. Однако к врачам вахтовик решил не обращаться. Только когда мужчина не смог самостоятельно передвигаться, он вызвал скорую помощь. При госпитализации состояние продолжало ухудшаться. У мужчины возникло нарушение глотания, речи, нарастала дыхательная недостаточность.
Врачи провели телемедицинскую консультацию с неврологами РКБ им.Куватова. У специалистов возникли подозрения на редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. Для уточнения диагноза пациента в экстренном порядке перевели в Уфу санавиацией. После проведенных лечебно-диагностических мероприятий диагноз был подтвержден. Благодаря врачам жизнь пациента была спасена.
Мужчине удалось восстановить активные движения в области таза, стоп и пальцев кистей рук, а также ясность сознания. Ежедневно проводились тренировки по постепенному отлучению от аппарата искусственной вентиляции легких в пользу самостоятельного дыхания. Сейчас пациент проходит восстановительное лечение.
Фото: министерство здравоохранения РБ.