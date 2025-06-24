Врачи Башкирии спасли жизнь мужчин с редким аутоиммунным заболеванием

61-летний мужчина был на вахте в селе Большеустьикинское. Со временем он начал ощущать слабость, у него появилась температура, онемение и боль в левой руке. Однако к врачам вахтовик решил не обращаться. Только когда мужчина не смог самостоятельно передвигаться, он вызвал скорую помощь. При госпитализации состояние продолжало ухудшаться. У мужчины возникло нарушение глотания, речи, нарастала дыхательная недостаточность.