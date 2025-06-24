В Уфе 8-летняя девочка пострадала на детской качели

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту травмирования сестры и брата на детской площадке в Уфе.

Во дворе дома по улице Бакалинской 8-летняя девочка упала с качелей из-за неисправных элементов фиксации. Ребёнок получил компрессионный перелом нескольких позвонков. При этом в 2024 году на тех же качелях пострадал 2-летний брат девочки. Он сломал ключицу.