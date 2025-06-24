Башкирия первой в стране приняла закон о военных журналистах

Башкортостан – первый в стране регион, который принял закон о военных журналистах. Определен статус этой категории репортеров и будут разрабатываться меры поддержки. Сегодня прошло 24-е заседание Госсобрания Башкортостана. Оно завершило весеннюю сессию работы регионального парламента. Участие в нем принял глава республики. Какие еще важные законодательные изменения ждут жителей Башкирии?

Перед началом заседания Радий Хабиров осмотрел выставку «СВОи Герои». Она включает 24 портрета участников спецоперации. Выступая перед депутатами, руководитель республики поблагодарил их за поддержку военнослужащих, защищающих интересы страны. Активисты получили из рук главы региона государственные награды Башкортостана.

В зоне СВО на информационном фронте служат военные корреспонденты. В республике 11 журналистов, которые чаще проводят время на передовой, чем в редакции. Республика стала первым регионом страны, которая определила законодательно статус представителей СМИ.

11 командировок в зону СВО было у корреспондента службы новостей Азата Садреева. Несколько раз наш коллега попадал под контрбатарейный военный удар. От прилетов приходилось укрываться в блиндажах. Но почти ежедневно с передовой, несмотря на эти условия, поступал сюжет о боевых буднях для эфиров.

Еще один немаловажный законопроект касался опекунов и попечителей детей-сирот. Им увеличили выплаты на 16,6 процентов. Это примерно 1700 рублей в месяц.

Студентам из многодетных семей будут компенсировать обучение в колледжах. Ранее мера поддержки уже существовала, но действовала для региональных учебных заведений. Теперь же компенсация коснется и колледжей при федеральных вузах.

Новая поправка коснулась студентов, окончивших первый курс. Им предоставляется возможность работать тренерами и спортивными инструкторами. Речь идет об обучающихся по профильным специальностям. Нехватка тренеров спортподготовки – тема актуальная, в Башкортостане уделяется внимание их поддержке специальными программами.