Житель Татарстана попытался подкупить инспекторов ДПС в Башкирии

В Бакалинском районе на 132 км трассы Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада Гранта, под управлением 41-летнего жителя Татарстана. У инспекторов возникли подозрения, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Проведенное освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его организме.

В попытки уклониться от ответственности, мужчина положил 10 тысяч рублей на панель патрульного автомобиля. Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, он не прекратил свои действия.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении мужчины составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Кроме того, возбуждено уголовное дело за попытку подкупа должностного лица.