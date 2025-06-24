В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

В Кармаскалинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 67-летний водитель. Авария случилась сегодня, 24 июня, на 20 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк, сообщили в региональном ГАИ.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Шевроле Нива» столкнулся с встречным грузовиком «Ситрак».

К сожалению, водитель легковушки скончался до приезда медиков. Его 40-летняя пассажирка была госпитализирована с различными травмами.

В настоящее время проводится расследование, назначены экспертизы.