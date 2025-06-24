300-балльник из Уфы рассказал, как готовился к ЕГЭ

Впервые в истории республики. Выпускник уфимского лицея стал 300-балльником по ЕГЭ. Талантливого, усердного юношу поздравил в своих социальных сетях Радий Хабиров. 11-классник столичного лицея №153 Алексей Лобов получил максимальный балл сразу по трем предметам – физике, информатике и профильной математике. И еще 94 балла на экзамене по русскому. Глава Башкортостана поздравил Алексея, его родителей и учителей с этим невероятным достижением и отметил, что к ЕГЭ парня готовили педагоги лицея.
Еще со средней школы любимыми предметами Алексея были математика, физика и информатика. Именно интерес к точным наукам стал толчком к высшим баллам. Как отмечает классный руководитель, парень разбирается на отлично не только в математике, но и в гуманитарных дисциплинах.
На протяжении всей школьной жизни Алексей активно участвовал в интеллектуальных и математических соревнованиях. Он призер республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Алексей готовился к экзаменам сам, без помощи репетиторов. По его словам, знаний, которые дают в школе, достаточно для сдачи ЕГЭ.
На экзамены парень шел без волнения. Когда же увидел первые заветные 100 баллов, Алексей так же скромно обрадовался, но расслабляться было рано.
Парень не считает, что ему повезло, ведь главное – верить в свои силы. Дальше перед Алексеем стоит важное решение – выбор профессии.