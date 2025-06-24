300-балльник из Уфы рассказал, как готовился к ЕГЭ

Впервые в истории республики. Выпускник уфимского лицея стал 300-балльником по ЕГЭ. Талантливого, усердного юношу поздравил в своих социальных сетях Радий Хабиров. 11-классник столичного лицея №153 Алексей Лобов получил максимальный балл сразу по трем предметам – физике, информатике и профильной математике. И еще 94 балла на экзамене по русскому. Глава Башкортостана поздравил Алексея, его родителей и учителей с этим невероятным достижением и отметил, что к ЕГЭ парня готовили педагоги лицея.

Еще со средней школы любимыми предметами Алексея были математика, физика и информатика. Именно интерес к точным наукам стал толчком к высшим баллам. Как отмечает классный руководитель, парень разбирается на отлично не только в математике, но и в гуманитарных дисциплинах.

На протяжении всей школьной жизни Алексей активно участвовал в интеллектуальных и математических соревнованиях. Он призер республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Алексей готовился к экзаменам сам, без помощи репетиторов. По его словам, знаний, которые дают в школе, достаточно для сдачи ЕГЭ.

На экзамены парень шел без волнения. Когда же увидел первые заветные 100 баллов, Алексей так же скромно обрадовался, но расслабляться было рано.