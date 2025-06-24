В Башкирии продолжается набор на военную службу по контракту

Родина нуждается в защите! Минобороны страны продолжает набор на военную службу по контракту. Здесь нужны все: стрелки, операторы БПЛА и машинисты.
Подать заявку могут граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет как имеющие военный опыт, так и без него. Для заключения контракта необходимо подать заявление и пройти отбор.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате или обратившись в республиканский пункт отбора. В течение одного дня можно оформить все документы, пройти медицинское освидетельствование и подписать контракт.