В Башкирии продолжается набор на военную службу по контракту

Родина нуждается в защите! Минобороны страны продолжает набор на военную службу по контракту. Здесь нужны все: стрелки, операторы БПЛА и машинисты.

Подать заявку могут граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет как имеющие военный опыт, так и без него. Для заключения контракта необходимо подать заявление и пройти отбор.