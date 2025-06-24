По Башкирии продолжают курсировать «Поезда здоровья»

Проверить здоровье можно, не выезжая за пределы своего населённого пункта. В Башкортостане продолжают работу передвижные медицинские комплексы «Поезда здоровья». Мобильные клиники являются частью масштабной программы «Здоровая республика – здоровый регион». Жители деревень и сёл могут пройти бесплатное обследование у терапевта, кардиолога, маммолога, гинеколога и не только. Врачи проводят осмотры и консультации пациентов, предоставляя возможность получить рекомендации и разработать индивидуальный план лечения при необходимости.

Несмотря на то, что приём ведётся в оборудованных автобусах, жители несказанно рады, что рядом с домом могут сдать необходимые анализы, измерить давление, пройти консультацию и даже сделать кардиограмму. Ракия Загидуллина ежегодно ездит с мужем на приём к специалистам в Уфу. Её супруг два раза пережил инфаркт, и сейчас ему необходима госпитализация.

В составе поездов находится несколько передвижных комплексов: кардиологический, маммография и «Женское здоровье». Модули оснащены современным оборудованием для проведения осмотров и различных видов исследований. Приём ведут врачи городской клинической больницы №21.

Основная часть пациентов – люди преклонного возраста, которые годами не ходили в поликлиники. Поэтому такие мобильные центры, которые перемещаются по самым отдаленным населенным пунктам региона, обеспечивают медицинскую помощь жителям, которым трудно добраться до больниц.

По расписанию Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, «Поезда здоровья» посетят 20 сел и деревень в семи районах. Мобильные комплексы выполняют свою работу в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». О ежегодной программе рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Поезда здоровья» курсируют по республике седьмой год подряд. Для сельских жителей каждый такой приезд – настоящее событие. В прошлом году в ходе выездных приемов медики приняли 170 тысяч человек, провели 41 тысячу исследований. Более чем у 4 тысяч жителей обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. И с каждым таким случаем врачи в дальнейшем разбираются индивидуально.