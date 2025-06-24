Пловцы из Башкирии с ПОДА выступят на чемпионате мира в Сингапуре

Башкирские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата выступят на чемпионате мира в Сингапуре. В этот список вошли Андрей Николаев, Аделина Разетдинова, Богдан Мозговой, Игорь Бобырев и Эмиль Салемгареев.

Отбор на мировой старт проходил в Калуге на чемпионате страны, где нашим спортсменам конкуренцию составили более 300 пловцов из 45 регионов России. По итоговым результатам сборная нашей республики завоевала второе общекомандное место, уступив лишь представителям Москвы.