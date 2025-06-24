Пловцы из Башкирии с ПОДА выступят на чемпионате мира в Сингапуре

Башкирские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата выступят на чемпионате мира в Сингапуре. В этот список вошли Андрей Николаев, Аделина Разетдинова, Богдан Мозговой, Игорь Бобырев и Эмиль Салемгареев.
Отбор на мировой старт проходил в Калуге на чемпионате страны, где нашим спортсменам конкуренцию составили более 300 пловцов из 45 регионов России. По итоговым результатам сборная нашей республики завоевала второе общекомандное место, уступив лишь представителям Москвы.
Защищать честь нашей республики и страны на чемпионат мира отправится молодой, но уже перспективный пловец Эмиль Салемгареев. На столь крупном старте спортсмен выступит впервые. Тем не менее у Эмиля большой опыт на соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня. Планетарный турнир пройдет в сентябре.