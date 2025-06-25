Авиакомпания предупредила о задержках уфимских рейсов

В международном аэропорту Самары задерживаются несколько рейсов, в том числе из Уфы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены на время действия угрозы атаки беспилотников.

В частности, вчера, 24 июня, не по расписанию вылетел рейс N4-851 Калининград — Уфа, а сегодня, 25 июня, будет задержан рейс N4-845 Уфа — Махачкала.