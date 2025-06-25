Спасатели Уфы помогли застрявшей кошке

24 июня в Уфе помощь спасателей потребовалась кошке. В службу спасения обратилась хозяйка пушистика.
Женщина рассказала, что кошка гуляла с её дочерью, однако в один момент вырвалась из рук и забралась на дерево. Семья пыталась приманить питомца обратно, но потерпела неудачу. Кошка застряла на высоте третьего этажа, поэтому спустить её самостоятельно не было возможности.
Спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения благополучно сняли кошку с дерева и передали взволнованным хозяевам.
Фото: УГЗ г. Уфы.