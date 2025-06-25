Уроженка Уфы стала жертвой домогательств пикапера

Уроженка Уфы и блогер Анастасия Д. рассказала, что стала жертвой домогательств пикапера. О случившемся она поделилась в личных социальных сетях.

Анастасия рассказала, что шла по улице в Москве в спортивной одежде, когда неизвестный мужчина схватил её за ягодицы. При этом вокруг было много людей. Девушка сняла обидчика на видео, но тот сделал вид, будто ничего не происходит.

Выяснилось, что Анастасия оказалась не единственной жертвой. Множество девушек на протяжении нескольких дней жалуются, что к ним приставали на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и Китай-городе. Пострадавшие отмечают, что домогательства снимают другие мужчины. Некоторые девушки обратились в полицию. Среди них есть несовершеннолетние.

По данным СМИ, действия хулиганов могут быть связаны с «курсами» секс-гуру Алекса Лесли, который предложил своим подписчикам флешмоб: подойти к 30 девушкам, познакомиться, намеренно коснуться их и предложить интим.