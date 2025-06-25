Врачи Башкирии спасли женщину с гнойным пиелонефритом

Врачи Уфы экстренно прибыли в Сибай, чтобы помочь местным медикам провести операцию пациентке с гнойным пиелонефритом.

Инфекционное воспаление почек возникло у женщины на фоне сахарного диабета. При данном заболевании подобное состояние может привести к критическому ухудшению самочувствия (сепсис и полиорганная недостаточность).