В Башкирии врачи «Поездов здоровья» в этом году обследовали 72 тыс. человек

Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров напомнил, что «Поезда здоровья» курсируют с 2019 года. Выездные приемы врачей организованы для того, чтобы сельчане могли попасть на прием к узким специалистам, чтобы вовремя поставить диагноз, ведь, как правило, многие тянут с визитом к докторам.
За годы акции медики выявили более 27 тысяч подозрений на социально значимые заболевания. На этой неделе «Поезда здоровья» работают в Архангельском, Бурзянском, Дуванском, Дюртюлинском, Буздякском, Стерлитамакском районах.