В Башкирии врачи «Поездов здоровья» в этом году обследовали 72 тыс. человек

Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров напомнил, что «Поезда здоровья» курсируют с 2019 года. Выездные приемы врачей организованы для того, чтобы сельчане могли попасть на прием к узким специалистам, чтобы вовремя поставить диагноз, ведь, как правило, многие тянут с визитом к докторам.