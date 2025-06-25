В Башкирии мужчину осудят за смертельную пьяную драку

В Стерлитамаке утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в январе 2025 года в кафе «Винтаж» произошел конфликт между двумя посетителями. В ходе ссоры один из мужчин нанес своему оппоненту как минимум шесть ударов в голову.