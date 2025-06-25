В Уфе художница выложила из бумажных журавлей портрет мальчика с редким заболеванием

Порядка трех тысяч изделий сложили воедино в портрет четырёхлетнего Давида. У мальчика – редкое генетическое заболевание, мышечная дистрофия Дюшенна. Препарат, способный остановить развитие болезни, стоит 265 миллионов рублей. В России он не зарегистрирован, а значит, не входит в программу госзакупок. Чтобы привлечь внимание к сбору средств, родители мальчика объединились с уфимской художницей Евгенией Сковарт.