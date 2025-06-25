В Уфе впервые проходит финал Спартакиады молодежи России по самбо

Этот новый дворец круто выглядит снаружи, а внутри и вовсе загляденье. Очень удобно все. Мы прилетели утром, и нужно было привести организм в тонус. Мы сделали легкую тренировку примерно на 40 минут.

Ярослав Гуцол, участник соревнований /г. Санкт-Петербург/