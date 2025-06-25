В Уфе впервые проходит финал Спартакиады молодежи России по самбо

Впервые в истории финал Спартакиады молодежи России по самбо проходит в Уфе. Сегодня во Дворце борьбы стартовали предварительные схватки в разных категориях. В соревнованиях выступают юниоры и юниорки до 20 лет.
Республику представят 14 атлетов, среди которых мастер спорта международного класса, победительница первенства мира, уфимка Алия Мухаметьянова. Накануне атлеты провели тренировку, опробовали уфимский ковер. Среди участников – призеры и победители первенства страны, а также чемпионы Европы 2025 года.