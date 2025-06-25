В Уфе впервые проходит финал Спартакиады молодежи России по самбо

Впервые в истории финал Спартакиады молодежи России по самбо проходит в Уфе. Сегодня во Дворце борьбы стартовали предварительные схватки в разных категориях. В соревнованиях выступают юниоры и юниорки до 20 лет.

Республику представят 14 атлетов, среди которых мастер спорта международного класса, победительница первенства мира, уфимка Алия Мухаметьянова. Накануне атлеты провели тренировку, опробовали уфимский ковер. Среди участников – призеры и победители первенства страны, а также чемпионы Европы 2025 года.

Этот новый дворец круто выглядит снаружи, а внутри и вовсе загляденье. Очень удобно все. Мы прилетели утром, и нужно было привести организм в тонус. Мы сделали легкую тренировку примерно на 40 минут.

Ярослав Гуцол, участник соревнований /г. Санкт-Петербург/

Мы привезли 14 спортсменов, большинство из них из спортклуба «Родина», есть чемпионки Европы, в том числе и действующие – Дарья Кузьмина и Кира Сафонова.

Евгений Львов, тренер по самбо /г. Екатеринбург/
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