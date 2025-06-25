Спортсмены из Башкирии стали победителями «Континентальной лиги дзюдо»

Башкирские дзюдоисты стали победителями международного турнира среди мужских клубных команд «Континентальная лига дзюдо». Первый этап соревнований прошел в Уфе.

За победу боролись шесть коллективов – это дзюдоисты из Краснодара, Рязани, Грозного, Оренбурга, Перми и Уфы. В финальных сватках башкирские спортсмены одолели команду «Динамо-Краснодар» – 3:0. Тем самым уфимцы поднялись на первую ступень пьедестала. Помимо этого, наши спортсмены завоевали путевку на финальный этап «Континентальной лиги дзюдо».

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