Спортсмены из Башкирии стали победителями «Континентальной лиги дзюдо»

За победу боролись шесть коллективов – это дзюдоисты из Краснодара, Рязани, Грозного, Оренбурга, Перми и Уфы. В финальных сватках башкирские спортсмены одолели команду «Динамо-Краснодар» – 3:0. Тем самым уфимцы поднялись на первую ступень пьедестала. Помимо этого, наши спортсмены завоевали путевку на финальный этап «Континентальной лиги дзюдо».