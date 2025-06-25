В Уфе комплекс гребного слалома принял первенство ПФО

Комплекс гребного слалома в Уфе принял первенство Приволжского федерального округа среди спортсменов до 15 и до 17 лет. Ранее окружной старт столица нашей республики принимала дважды, но на территории нового спортобъекта он прошёл впервые.

Около ста гребцов из республик Башкортостан, Татарстан и Пермского края выявляли лучших в восьми видах программ. Честь нашего региона защищали 46 гребцов, которые завоевали большую часть наград соревнований.