В Уфе определили победителей «Ночной лиги» по настольному теннису

В Уфе определился победитель второго сезона соревнований по настольному теннису среди организаций и предприятий, а также органов исполнительной власти республики «Ночная лига». В этом году в турнире принимали участие 22 коллектива.

Соревнования чемпионата проходили с октября прошлого года. Каждую неделю по вторникам после рабочего дня участники «Ночной лиги» по настольному теннису зарабатывали очки в регулярном чемпионате, чтобы попасть в плей-офф. В итоге определилась восьмерка сильнейших команд в дивизионах «Золото» и «Серебро». Именно на эти две группы в сезоне были поделены коллективы в зависимости от уровня подготовки теннисистов.