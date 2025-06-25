В Уфе проходит учебно-реабилитационный курс для людей с травмой позвоночника

В Уфе на базе спортивного центра имени Римы Баталовой проходит учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске». Подобный курс проводится традиционно с 2016 года по всей стране.

Мероприятие направлено на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые получили травму позвоночника. Главная задача курса – это выработка навыков ориентирования и передвижения в городской среде.