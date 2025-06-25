Боец СВО из Башкирии: «Защищать Родину посчитал своим долгом»

Участник специальной военной операции с позывным «Дед» не мог оставаться в стороне и весной 2024 года подписал контракт с Министерством обороны России. Военнослужащий родом из деревни Улукулево Кармаскалинского района, служит в штурмовой роте.

«Дед» не только сам участвует в боевых действиях, но и испытывает неподдельную гордость за своего сына с позывным «Муни», который был призван в рамках частичной мобилизации.

Боец после окончания восьми классов поступил в автотранспортный техникум, где получил профессию техника-механика.

Его служба началась в Узбекистане, а до подписания контракта он работал водителем. Вместе с супругой они воспитали двух дочерей и двух сыновей. Родные «Деда» отнеслись с пониманием к его решению служить.

В июне прошлого года он получил ранение, но после реабилитации вернулся на службу. После краткосрочного отпуска «Дед» вновь отправился в зону боевых действий.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).