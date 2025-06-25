Платные парковки в Уфе: стоимость, сроки и льготы

Уже с пятницы парковка в Уфе станет платной. Час обойдётся автовладельцам в 40 рублей. Мера распространится на участках девяти улиц исторического центра. Как и до какого времени можно будет оплатить парковку и кто будет освобождён от этого?

Тех, кто не смог найти выход, обнаружить не так сложно. Отсутствие многоуровневых парковок в центре автолюбители нивелируют многополосными. На свой страх, риск и кошелёк.

Зоны платных парковок появятся на определенных участках девяти улиц: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской Революции. Тем, кто работает в центре, придётся нелегко. Парковка на 8-часовой рабочий день обойдётся в 320 рублей.

Предусмотрены и льготы. В перечень входят ветераны ВОВ или их сопровождающие, ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2, 3 групп либо перевозящие их, законные представители детей-инвалидов. Также бесплатная парковка полагается одному из родителей либо опекуну в семье, которая признается многодетной, и владельцам машин, оснащенных исключительно электродвигателем. Но все они должны быть включены в региональный электронный реестр.

Также бесплатными парковочные места будут в выходные и праздничные дни и в будни с девяти вечера до семи утра.