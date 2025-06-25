В Уфе жители многоэтажки страдают от потопов из-за старой крыши

Жители многоэтажки по улице Кольцевой страдают от наводнений в подъезде. Из-за протекающей крыши осадки доходят до первого этажа, стекая по лестнице и стенам. При этом только в прошлом году парадную обновили по республиканской программе. Однако сейчас работа строителей полностью испорчена, как и настроение жильцов.

На любительском видео вода стекает по стенам и лестнице, а потолок местами вздулся. Автор съемки сетует: новый ремонт в подъезде испорчен безнадежно. Ручьи текут и на нижних этажах. Источник водопада – изношенная крыша многоэтажки.

Проблема жителей дома по улице Кольцевой возникла почти 10 лет назад. С прохудившейся крыши вода проникала в квартиры – сначала только на верхних этажах. С каждым годом ситуация ухудшалась, вода спускалась этажами ниже, прямо пропорционально росло количество обращений от жителей в различные инстанции. Проживание в доме стало небезопасным – дождь оказался главной угрозой для жильцов.

В прошлом году жильцам этой многоэтажки сообщили о том, что крышу, как и подъезд, наконец обновят. Но в итоге отремонтировали только парадную. Жители были довольны свежими стенами и потолками и даже сами участвовали в ремонте. Однако радость оказалась по времени ограниченной – до первых осадков.

Благоустройству подъездов, дворов в республике уделяют особое внимание. На эти цели выделяются немалые средства. Однако, преображая условия жителей, нужно расставлять приоритеты и акцент в проблемных домах делать не только на антураж – это неоднократно подчеркивал глава республики.

Ремонт на крыше управляющей компанией проведен точечно. Сами жильцы сравнивают это работу со слоеным пирогом. Заплатки не спасают ситуацию.