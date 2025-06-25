В Уфе жители многоэтажки страдают от потопов из-за старой крыши

Жители многоэтажки по улице Кольцевой страдают от наводнений в подъезде. Из-за протекающей крыши осадки доходят до первого этажа, стекая по лестнице и стенам. При этом только в прошлом году парадную обновили по республиканской программе. Однако сейчас работа строителей полностью испорчена, как и настроение жильцов.

На любительском видео вода стекает по стенам и лестнице, а потолок местами вздулся. Автор съемки сетует: новый ремонт в подъезде испорчен безнадежно. Ручьи текут и на нижних этажах. Источник водопада – изношенная крыша многоэтажки.

Проблема жителей дома по улице Кольцевой возникла почти 10 лет назад. С прохудившейся крыши вода проникала в квартиры – сначала только на верхних этажах. С каждым годом ситуация ухудшалась, вода спускалась этажами ниже, прямо пропорционально росло количество обращений от жителей в различные инстанции. Проживание в доме стало небезопасным – дождь оказался главной угрозой для жильцов.

В прошлом году жильцам этой многоэтажки сообщили о том, что крышу, как и подъезд, наконец обновят. Но в итоге отремонтировали только парадную. Жители были довольны свежими стенами и потолками и даже сами участвовали в ремонте. Однако радость оказалась по времени ограниченной – до первых осадков.

Благоустройству подъездов, дворов в республике уделяют особое внимание. На эти цели выделяются немалые средства. Однако, преображая условия жителей, нужно расставлять приоритеты и акцент в проблемных домах делать не только на антураж – это неоднократно подчеркивал глава республики.

Ремонт на крыше управляющей компанией проведен точечно. Сами жильцы сравнивают это работу со слоеным пирогом. Заплатки не спасают ситуацию.

В администрации Калининского района сообщили, что будут искать оптимальный вариант решения проблемы жителей по улице Кольцевой. Главное, чтобы пока всем сторонам проблемной ситуации благоволила погода.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями