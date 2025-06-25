В Уфе турагент, обманувшая клиентов на 3 млн рублей, получила 5 лет колонии

Турагенту, которая обманула людей на 3 миллиона рублей, вынесли приговор. В деле мошенницы фигурирует 21 эпизод, и все они связаны с сорванными отпусками. Служители Фемиды приговорили теперь уже бывшего директора турфирмы к пяти годам колонии. Но вот в тюрьму ее не отправили. Почему – смотрите в нашем сюжете.

Слезы покатились по лицу бывшего директора туристической фирмы Ангелины Бахмутовой сразу после того, как она узнала, что сидеть ей, возможно, придется 7 лет в исправительной колонии общего режима. Именно столько запросила прокуратура у суда в качестве наказания за мошеннические действия, которые провернула турагент. Бахмутова, по версии следствия, обманула на отдых несколько десятков человек.

Как выяснили в Калининском районном суде Уфы, Бахмутова продавала несуществующие туры до последнего. То есть до тех пор, пока ее не задержали и не предъявили обвинение правоохранительные органы. Оказывается, турагент действовала по незамысловатой схеме: располагала к себе клиентов красивой картинкой, собирала с них деньги, а затем под разными предлогами срывала поездку.

В деле Бахмутовой насчитывается 21 эпизод. Ее клиенты трепетно выбирали курорты, считали звезды у отелей. Как вдруг оказывалось, что чемоданы пора разбирать. Кому-то якобы не хватило номера в гостинице, кто-то не поместился в самолет.

Одурманенные мыслью о предстоящем отдыхе, курортники в документы особо не вчитывались. Многие и вовсе их не имели. Среди таких семья Бикмурзиных с маленьким ребенком. Они отдали за пустые сказки 250 тысяч рублей.

Сразу после последнего слова, который ей дали в суде, криминальный тур мошенницы Ангелины Бахмутовой подошел к концу. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы, но вот надевать наручники никто не стал. Из зала заседаний она ушла в сопровождении мужа.